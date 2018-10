Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesloch (dpa/lsw) - Ein Feuer im Vereinsheim eines Motorradclubs in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Mehrere Wohncontainer, in denen der Verein untergebracht war, gingen in Flammen auf, wie ein Polizeisprecher in Mannheim am Sonntag sagte. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.