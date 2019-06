Bundespolizei hilft bei Großbränden in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lieberose (dpa/bb) - Die Bundespolizei stockt ihre Hilfe für die Großbrände in Brandenburg auf. Ein zusätzlicher großer Hubschrauber ist für den Einsatz in der Lieberoser Heide geordert, ein anderer wird von dort für einen Brand zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt abgezogen. Das kündigten Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Lieberose an. "Das machen unsere Kräfte gerne", sagte Romann. Er betonte aber: "Was wir machen, machen wir nebenbei in Amtshilfe." Die Bundespolizei komme immer häufiger in Konflikt mit ihren polizeilichen Aufgaben. Beide werteten es positiv, dass die Innenminister der Länder den Bund gebeten haben, seine Kapazitäten für die Brandbekämpfung aus der Luft zu überprüfen.

Der Waldbrand zwischen Wiesenau und Ziltendorf im Landkreis Oder-Spree, der bedrohlich für Menschen war, weitete sich nicht aus. Am Mittwoch waren vorsorglich rund 20 Anwohner aus mehreren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Sie konnten wieder in ihre Häuser. Ein Kreissprecher sagte, es seien keine weitere Evakuierungen geplant. Der Brand hatte sich auf rund 130 Hektar ausgebreitet, war aber seit Mitternacht stabil. In der Lieberoser Heide standen bisher 100 Hektar in Flammen. Dort und im Kreis Oder-Spree sind die Flächen mit Munition belastet. Das erschwert die Löschung.