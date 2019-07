Große Rauchsäule über Wiesbaden: Sichtbehinderungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist am frühen Mittwochmorgen abgelagerter Grünschnitt in Brand geraten und hat eine große dunkle Rauchwolke verursacht. Autofahrer auf der Autobahn 671 müssten mit Sichtbehinderungen rechnen und deshalb besonders vorsichtig fahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Löscharbeiten sollten nach Angaben der Feuerwehr noch bis zum Vormittag dauern, da ein Radlader den etwa sechs Meter hohen Stapel Stück für Stück auseinanderziehen müsse. "Wir können nicht alles auf einmal löschen", sagte der Feuerwehrsprecher.

Wegen des Wasserdampfes während der Löscharbeiten sei außerdem zunächst mit einer zusätzlichen Rauchentwicklung zu rechnen. Am Morgen waren etwa 40 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache war am Morgen zunächst noch unklar.