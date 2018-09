Gasflaschen explodieren bei Feuer in Wiesbadener Werkstatt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Brand in einer Wiesbadener Autowerkstatt sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Gasflaschen explodiert. Anwohner hatten einen Knall gehört und Flammen aus dem Haus aufsteigen sehen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Am Sonntagvormittag war der Brand weitgehend gelöscht.

Allerdings hatte sich der Einsatz nach Angaben der Feuerwehr als schwierig erwiesen. Da sich die Werkstatt in einem Hinterhaus befand - aber auch wegen explodierender Gasflaschen - konnte nur von außen gelöscht werden. Das Gebäude drohte außerdem, einzustürzen. Daher war es den Einsatzkräften zunächst nicht möglich, die Glutnester in der Werkstatt zu löschen. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache waren am Sonntag noch nicht bekannt.