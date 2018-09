Feuerwehr bekämpft Feuer in neuntem Stock einer Firma

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat in Wiesbaden in der neunten Etage eines Firmengebäudes einen Brand bekämpft. Die Einsatzkräfte mussten am Samstag zu Fuß und unter Atemschutz zum Brandherd vordringen, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. Vor Ort konnten sie die Flammen, die sich auf einen Teil einer Produktionsanlage beschränkten, erfolgreich löschen. Für die Nachlöscharbeiten wurde die Anlage, in der Getreide verarbeitet wird, geöffnet, ausgeräumt und der Inhalt abgelöscht. Die Arbeiten dauerten am Samstagvormittag noch an. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren noch unklar.