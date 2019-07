Dämmmaterial in Hotelwand entzündet: Aufwendiger Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einem Hotel in der Wiesbadener Innenstadt hat sich am Donnerstag das Dämmmaterial in einer Fuge zwischen zwei Wänden entzündet. Für die Feuerwehr war dieser Einsatz am Höhepunkt der Hitzewelle nicht nur wegen der Temperaturen sehr schwierig, sondern auch besonders aufwendig, wie ein Sprecher am Abend berichtete: Die Wand im Restaurant des Hotels musste mit schwerem Gerät aufgestemmt werden, um den Bereich löschen zu können. Auch am Abend und die ganze Nacht hindurch wollte die Feuerwehr die Einsatzstelle immer wieder in Augenschein nehmen. Ursache des Brandes und Schadenshöhe waren am Abend nicht bekannt. Der Hotelbetrieb konnte den Angaben zufolge weitergehen.