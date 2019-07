Brände in Hessen halten Feuerwehren in Atem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Brände haben in Hessen am Mittwochmorgen die Feuerwehren in Atem gehalten. In Wiesbaden geriet Grünschnitt in Brand, auf einer Mülldeponie in Nordhessen brannte eine Lagerhalle und in einem Stadion in Rüsselsheim ein Lagerraum. Verletzt worden sei niemand, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Die Ursachen der Brände und die Gesamthöhe der Schäden müssen noch ermittelt werden.

In Wiesbaden verursachte ein Brand eine große dunkle Rauchwolke. Fahrer auf der nahen Autobahn 671 mussten daher mit Sichtbehinderungen rechnen und wurden aufgerufen, besonders vorsichtig zu fahren. Zudem sollten die Anwohner im Stadtteil Mainz-Amöneburg sowie den angrenzenden Stadtteilen Fenster und Türen geschlossen halten. Dies galt auch für die Anwohner nahe der Mülldeponie in Diemelsee-Flechtdorf bei Kassel, wo eine Lagerhalle brannte. Messungen der Feuerwehr ergaben jedoch keine Schadstoffbelastung. Bei dem Feuer in Rüsselsheim brannte ein Lagerraum lichterloh, darin waren Sportgeräte aufbewahrt worden. Die Feuerwehr brachte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle.

In Osthessen bei Eiterfeld hatten zwei aufmerksame Jugendliche bereits am Dienstagabend einen größeren Waldbrand verhindert. Die beiden 14 Jahre alten Jungen hatten Rauch gesehen und beim Nachschauen ein kleines Feuer entdeckt. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr. Diese löschte den Brand, der inzwischen auf die Größe eines Handballfelds angewachsen war. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.