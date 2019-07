Bisher rund 40 Waldbrände in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In diesem Jahr hat es in Hessen bisher rund 40 Waldbrände gegeben. "Die meisten Brände sind nur sehr klein, meist wenige hundert Quadratmeter groß", sagte eine Sprecherin des Hessischen Umweltministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Insgesamt hätten die Brände etwa 15 Hektar betroffen. Das größte Ausmaß erreichten die Flammen nach Informationen des Ministeriums mit dem jüngsten Waldbrand in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sowie im April im Seulingswald (osthessisches Bergland) und im Februar in Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis).

Am Dienstag hatte das Ministerium vor anhaltend hoher Waldbrandgefahr gewarnt und die Alarmstufe A ausgerufen. Dies ist die zweithöchste von zwei Warnstufen, noch höher wäre Alarmstufe B. Die Lage bleibe laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Hessens angespannt. Ergiebige Niederschläge seien vorerst nicht in Sicht.