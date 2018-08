1000 brennende Strohballen: Feuerwehr über Stunden gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetter (dpa/lnw) - Der Brand von rund 1000 Strohballen hat die Feuerwehr in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis) über Stunden in Atem gehalten. Auf einem Feld im Stadtteil Esborn seien die Strohballen gegen Mitternacht in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Verletzt wurde niemand. Am Morgen waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, die bis zum frühen Nachmittag andauern sollten. Dabei könne es weiterhin zu starker Rauchentwicklung kommen. Die Bewohner der angrenzenden Orte wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war noch unklar.