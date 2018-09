Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar: 100 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wethau (dpa/sa) - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Wethau (Burgenlandkreis) ist hoher Sachschaden entstanden. In dem dreistöckigen Gebäude sei am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der entstandene Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Menschen darin. Ermittler sollen klären, warum das Feuer ausgebrochen ist.