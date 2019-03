53-Jähriger stirbt bei Brand eines Holzhauses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesendorf (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Holzhaus in Wesendorf (Landkreis Gifhorn) ist in der Nacht zum Freitag ein 53 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der 41 Jahre alter Besitzer des Häuschens hatte sich bei dem Feuer noch rechtzeitig retten können, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute entdeckten dann bei Nachlöscharbeiten die Leiche des anderen Mannes. Was den Brand in dem Ferienhausgebiet ausgelöst hat, war auch am Nachmittag weiter unklar.