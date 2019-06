Waldbrand bei Glindow ausgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glindow (dpa/bb) - In der Nähe der Autobahnanschlussstelle Glindow (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg ist am Sonntag in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brennt es an der L90 auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Etwa 50 bis 60 Einsatzkräfte seien mit 25 Fahrzeugen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage sagte. Eine Ausbreitung des Brandes verhinderten sie zunächst. Die Brandbekämpfung dauerte zur Stunde noch an. Für ganz Brandenburg gilt nach Angaben des Umweltministeriums derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.