Mann soll Altkleidercontainer in Weißenfels angezündet haben

Weißenfels (dpa/sa) - Ein 33-Jähriger soll in Weißenfels (Burgenlandkreis) einen Altkleidercontainer angezündet haben. In der Nacht zum Samstag bekam die Polizei Hinweise auf einen Mann, der in der Nähe des Containers beobachtet wurde, wie eine Sprecherin mitteilte. Der mutmaßliche Brandstifter wurde in der Nacht festgenommen. Wegen eines bereits vorliegenden Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem werde ermittelt, ob er der Brandstifter ist. Zum Schaden machte die Polizei am Samstagmorgen noch keine Angaben.