Mann soll Feuer in einem Keller gelegt haben: Haftbefehl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weingarten (dpa/lsw) - Weil er Feuer im Keller eines Wohnhauses in Weingarten (Kreis Karlsruhe) gelegt haben soll, sitzt ein 34 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm schwere Brandstiftung vor. Der Mann soll am Dienstag in einem Kellerraum des Hauses, in dem er selbst wohnt, Kartons angezündet haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Karlsruhe mit. Anschließend habe er die Bewohner des Hauses gewarnt und die Feuerwehr alarmiert. Der 34-Jährige habe der Polizei gesagt, ein Unbekannter habe das Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.