Schuppen an Schloss Belvedere in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Hinter der Orangerie des Schloss Belvedere in Weimar ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Montag in einem Schuppen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das kleine Gebäude wurde dabei komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude in der Umgebung übergriffen. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar. Die Flammen wurden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die barocke Schlossanlage wurde den Angaben zufolge im Süden von Weimar im 18. Jahrhundert erbaut.