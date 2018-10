Brandstiftung in Wohnhaus: Familie muss Wohnung verlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Ein Mann hat in Weimar ein Feuer in der Wohnung einer Familie mit vier Kindern gelegt. Der 25-Jährige habe in der Nacht zu Montag die Fensterscheibe der Wohnung eingeworfen, Benzin hineingegossen und dieses entzündet, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Familie musste die Wohnung verlassen, sie wurden in einer Übergangswohnung untergebracht. Der Brandstifter floh, wurde aber am Bahnhof aufgegriffen. Hintergrund der Tat war nach Polizeiangaben vermutlich ein Streit unter Alkoholeinfluss zwischen dem Brandstifter und dem 40-jährigen Familienvater. Der Sachschaden sei gering, hieß es weiter.