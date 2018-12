Zwei Verletzte bei Feuer: Rund 100 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) sind zwei Bewohner eines Fachwerkhauses verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in Ludwigsburg am Montag mitteilte, war das Feuer zunächst an einem abgestelltem Auto unter einem Carport ausgebrochen. Die Flammen griffen am frühen Montagmorgen auf das Carport und das benachbarte Haus über. Rettungskräfte brachten die beiden Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Kliniken. Feuerwehrkräfte löschten bis in die Morgenstunden Glutnester. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam. Nach ersten Schätzungen soll ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden sein.