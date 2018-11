Industriegebäude in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wehr (dpa/lsw) - In Wehr (Kreis Waldshut) steht ein Industriegebäude in Flammen. Das Feuer war am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. "Das Feuer breitet sich im Moment ziemlich schnell aus", sagte ein Polizeisprecher. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass sich Menschen im Gebäude befinden.

In den Hallen des Industriegebäudes, das früher zu einer großen Firma gehörte, haben sich mehrere kleine Betriebe eingemietet. Dazu gehören eine Schweißfirma und eine Holzfirma. "Der Brand ist in einem Eck des Gebäudes ausgebrochen", so der Polizeisprecher.