Weener (dpa/lni) - Ein ehemaliger Bauernhof bei Weener (Kreis Leer) ist in der Nacht zum Sonntag abgebrannt. Das Feuer erfasste die Scheune und das Wohnhaus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner brachten sich mit ihrem Hund rechtzeitig in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 150 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.