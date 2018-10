Strohhaufen brennen: Brandstiftung vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasserleben (dpa/sa) - Im nördlichen Harzvorland haben Hunderte Stohballen lichterloh gebrannt, die zu zwei großen Strohhaufen aufgeschichtet waren. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Montag in Halberstadt sagte. In der Nacht sei das Feuer an der Kreisstraße 1331 bei Wasserleben an zwei Stellen vermutlich entfacht worden. Insgesamt seien etwa 800 Strohballen mit einem Stückgewicht von 250 bis 300 Kilogramm gelagert gewesen. Sie waren als Futterreserve gedacht. Der Schaden werde auf mindestens 40 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr hatte ihren Einsatz am Vormittag abgeschlossen.