Wardow (dpa/mv) - Drei Transporter sind in Wardow (Landkreis Rostock) fast vollständig ausgebrannt. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zum Sonntag kam, war zunächst noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. An den Fahrzeugen, die üblicherweise Schwerlasttransporte begleiten, entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 60 000 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.