Nach Brand mit 2000 toten Ferkeln bleibt Ursache unklar

Klein Wanzleben (dpa/sa) - Nach einem schweren Brand mit rund 2000 toten Ferkeln in Klein Wanzleben (Landkreis Börde) ist die Ursache noch nicht geklärt. Ein Stall der großen Schweinezuchtanlage brannte am Ostersonntag komplett ab, wie Polizeisprecher Enrico Grube vom Polizeirevier Börde am Montag sagte. Experten wollen am Dienstag nach dem Auslöser für das Feuer suchen. Ob sie fündig werden, blieb zunächst offen, da der Stall komplett zerstört wurde. Bei dem Feuer wurden zudem weitere Ställe in der für bis zu 70 000 Tieren ausgelegten Anlage beschädigt.