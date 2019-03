Dachstuhl brennt in Waltershausen: wohl technischer Defekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Gebäude einer Technologie-Firma ist in Waltershausen (Landkreis Gotha) ein Dachstuhl in Brand geraten. Schuld ist vermutlich ein technischer Defekt an einer Maschine, der in der Nacht zum Dienstag einen Schwelbrand auslöste, wie die Polizei mitteilte. Es hielten sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Menschen in dem Gebäude auf. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten in den frühen Morgenstunden noch an. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 250 000 bis 300 000 Euro belaufen.