Walheim (dpa/lsw) - In einem Kohlekraftwerk in Walheim (Kreis Ludwigsburg) hat es gebrannt. Wie die Polizei berichtete, konnten die rund 50 Einsatzkräfte das Feuer am Donnerstagmorgen rasch löschen. Ein Transformator auf dem Gelände war in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand und die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.