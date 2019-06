Dachstuhlbrand in Wohnhaus: Sieben Menschen verlassen Häuser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldböckelheim (dpa/lrs) - Wegen eines Feuers in einem Haus in Waldböckelheim (Kreis Bad Kreuznach) haben sieben Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bewohnerin des brennenden Hauses habe sich selbst retten können, teilte die Feuerwehr mit. Sechs Menschen mussten wegen des Brandes in der Nacht zu Freitag die Nachbarhäuser verlassen und wurden betreut. Der Brand sei um 1.48 Uhr gemeldet worden und nach einer Stunde größtenteils gelöscht gewesen. Die Nachlöscharbeiten hätten sich wegen des teils eingestürzten Dachs schwierig gestaltet und bis 6.30 Uhr gedauert. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei ermittelt.