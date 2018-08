Drei Autos brennen: Ursache noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Völklingen (dpa/lrs) - Gleich drei Autos haben am frühen Freitag in Völklingen gebrannt. Die Fahrzeuge standen alle nebeneinander in einem Hof im Stadtteil Wehrden, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer eines vierten Autos konnte dieses noch rechtzeitig wegfahren und damit vor den Flammen bewahren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Sie bittet Zeugen, sich zu melden. Die Beamten schätzten den Schaden an den älteren Autos auf insgesamt rund 5000 Euro.