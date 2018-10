Wohnungsbrand in Viernau: Toter ist 88-jähriger Bewohner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Viernau (dpa/th) - Bei dem in einer brennenden Wohnung in Viernau (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) aufgefundenen leblosen Mann handelt es sich um den 88 Jahre alten Bewohner. Ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes habe den Mann in der stark verrauchten Wohnung am Samstagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Pfleger habe den Mann daraufhin ins Freie gezogen und versucht, ihn wiederzubeleben. Eine Notärztin habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Zuvor hatte die Polizei bereits von einem Toten bei dem Brand am Samstagmorgen berichtet. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.