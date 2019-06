Direkt aus dem dpa-Newskanal

Verl (dpa/lnw) - Bis zum frühen Samstagmorgen haben Feuerwehrleute in Verl einen Brand in einem Fleischverarbeitungsbetrieb gelöscht. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache Freitagabend gegen 22.50 Uhr in einem Umkleide- und Lagerraum der Firma aus, wie die Polizei Gütersloh mitteilte. Die Mitarbeiter des Betriebs wurden in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Mehr als 100 Löschkräfte kämpften rund fünf Stunden lang gegen die Flammen.