Flammen im Mehrfamilienhaus: Bewohner in Notunterkünften

Verden (dpa/lni) - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Verden haben mehrere Menschen die Nacht zu Montag in Notunterkünften verbracht. Die Stadt mietete Hotelzimmer für sie, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ihre Wohnungen sollten noch am Montag auf Schäden untersucht werden. Zunächst war unklar, wann die Betroffenen in das Haus zurückkönnen. 21 Menschen wurden laut Polizei durch den Brand verletzt.

Das Feuer war am Vorabend im Keller des Hauses ausgebrochen. Weil es im Treppenhaus stark qualmte, konnten sich mehr die Bewohner nicht selbst in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte retteten sie mit Leitern über Balkone und Fenster. Mehrere Menschen, darunter auch Kinder, kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Als Brandursache vermuteten die Ermittler einen technischen Defekt im Zusammenhang mit einem elektrisch betriebenen Sportgerät, einem sogenannten Hoverboard. Insgesamt waren am Sonntag rund 200 Rettungskräfte im Einsatz. Der Schaden am Gebäude beträgt der Polizei zufolge mehrere zehntausend Euro.