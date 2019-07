Brand in Wohn- und Pflegezentrum: keine Bewohner verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Varel (dpa/lni) - Die Bewohner des Wohn- und Pflegezentrum St. Marien-Stift in Varel (Landkreis Friesland) sind bei einem Brand mit dem Schrecken davon gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Keller ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach Polizeiangaben schnell unter Kontrolle. Doch wegen der Rauchentwicklung wurden die Bewohner des Erdgeschosses und später auch die der oberen Stockwerke in umliegende Krankenhäuser und Einrichtungen verlegt. Bewohner wurden bei dem Brand am Freitagabend keine verletzt. Einige Helfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten.