Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Uslar

Uslar (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Uslar (Landkreis Northeim) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Im ersten Stock des Hauses war in der Nacht auf Montag das Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde auch die Leiche gefunden. Vermutlich handelt es sich um den 68 Jahre alten Wohnungseigentümer. Das gesamte Haus wurde evakuiert. Eine Frau und zwei Männer kamen mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.