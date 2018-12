Lagerhalle auf Usedom abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Usedom (dpa/mv) - Eine leere Lagerhalle ist in der Stadt Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Brand fast vollständig zerstört worden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstagabend ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die etwa 20 Meter lange und 10 Meter breite ehemals landwirtschaftlich genutzte Halle brannte bis auf die Grundmauern ab. Verletzt wurde niemand. Das Übergreifen der Flammen auf nahe gelegene Gebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Einem Polizeisprecher zufolge befindet sich in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle unter anderem ein Möbelhaus.

Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen, auch Brandstiftung sei zunächst nicht auszuschließen, hieß es. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.