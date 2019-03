Direkt aus dem dpa-Newskanal

Urbach (dpa/lsw) - In Urbach (Rems-Murr-Kreis) steht ein gesamtes Wohnhaus in Flammen. Vermutlich gebe es mehrere Verletzte, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Bisher sei allerdings nicht bekannt, um wie viele Menschen es sich handelt. Zudem sei unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Anwohner hatten das Feuer am Morgen der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr versucht derzeit, den Großbrand zu löschen.