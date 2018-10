Rentner vergessen Topf auf dem Herd: Küche fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unterwellenborn (dpa/th) - Eine 80 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann sind bei einem Brand in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) leicht verletzt worden. Die beiden hatten am Dienstagabend in ihrer Wohnung Essen zubereitet und den Topf auf dem Herd vergessen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dadurch sei es zu starker Hitzeentwicklung gekommen, das Küchenmobiliar habe Feuer gefangen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die beiden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.