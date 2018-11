Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unstruttal (dpa/th) - Ein 83-jähriger Mann ist bei einem Feuer in Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum in Erfurt mitteilte, brach der Brand am Samstagabend in dem Einfamilienhaus aus. Rettungskräfte fanden den 83-Jährigen und brachten ihn ins Freie. Der Mann starb wenig später. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Behörden am Sonntagmorgen nicht sagen.