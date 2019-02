Güterwaggons mit Spraydosen in Flammen: Großeinsatz am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unkel (dpa) - Zwei mit Spraydosen beladene Güterwaggons sind in der Nacht zum Donnerstag in Rheinland-Pfalz in Flammen aufgegangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, stoppte der Zug im Bahnhof der kleinen Stadt Unkel am Rhein, wo die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot gegen den Brand kämpfte. Die Flammen beschädigten die Oberleitung, deswegen kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Strecke kommen. Etwa 60 Menschen, die in der Nähe wohnten, mussten in der Nacht ihre Betten verlassen. Der Lokführer hatte den Brand der beiden Waggons nicht bemerkt. Ein entgegenkommender Kollege verständigte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Die Brandursache war unklar.