Aufräumen in Unkel: Güterwaggons werden weggeräumt

Unkel (dpa/lrs) - Nach dem Brand dreier Güterwaggons in Unkel (Landkreis Neuwied) gehen die Aufräumarbeiten weiter. "Die ausgebrannten Waggons werden weggeschafft", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Freitagmorgen. Danach komme ein Gutachter und schaue sich an, welche Schäden entstanden seien.

Drei Güterwaggons mit Spraydosen und Kosmetikartikeln waren in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Dutzende Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Unglücksursache und die Schadenshöhe standen bislang noch nicht fest. Die Sperrung der wichtigen Güterzugstrecke werde wohl noch einige Tage dauern, hieß es.