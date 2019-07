Unbekannte werfen Brandsätze: Suche nach Tätern geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ulrichstein (dpa/lhe) - Im Fall der geworfenen Brandsätze in Ulrichstein, bei denen ein Auto komplett ausgebrannt ist, geht die Suche nach den Verdächtigen weiter. "Das Problem ist, dass die Geschädigte nur erkannt hat, dass das Jugendliche waren", sagte ein Sprcher der Polizei am Freitagmorgen. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Auch die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

Die Unbekannten sollen am Dienstagabend das Auto von zwei Urlauberinnen aus Frankfurt in Ulrichstein (Vogelsbergkreis) mit einem Brandsatz angesteckt haben. Der Wagen der 64 und 83 Jahre alten Frauen brannte aus, der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Zuvor wurde bereits ein Brandsatz vor den Hauseingang der Ferienwohnung geworfen. Den Ermittlern zufolge handelte es sich um mit Brandbeschleuniger gefüllte Flaschen.