Hausbrand in Ueckermünde: Mieter können auf Sanierung hoffen

Ueckermünde (dpa/mv) - Die etwa 80 Mieter eines Mehrfamilienhauses in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald), deren Haus am Samstag in Brand geraten war, können auf eine Sanierung hoffen. "Das Haus mit insgesamt 40 Wohnungen ist sanierungswürdig", sagte die Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft Ueckermünde eG Mandy Falk am Freitag. Das hätten Prüfungen ergeben, für einen genauen Zeitplan sei es aber zu früh.

Die Bewohner mussten das viergeschossige Haus am Samstagabend Hals über Kopf verlassen, weil der Dachstuhl brannte. Dieser wurde vernichtet. Die Ursache ist bisher unklar, es besteht Verdacht auf Brandstiftung.

Nach dem Löschen galt der Wohnblock aus dem Jahr 1963, der aber schon saniert war, als nicht bewohnbar, auch weil alle Ver- und Entsorgungsleitungen gekappt wurden. Die Wohnungsgenossenschaft hatte den Schaden auf etwa zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Nun hoffe man darauf, dass die Sanierung nicht ganz so teuer werde, sagte Falk, und auf eine Kostenübernahme durch Versicherungen.

Die Betroffenen kamen bei Bekannten und in Ausweichquartieren unter. Zusammen mit der Stadt werden dauerhafte Ersatzwohnungen gesucht, auch Spendenaktionen laufen.