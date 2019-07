Feuer in Plattenbau richtet 1,5 Millionen Euro Schaden an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ueckermünde (dpa) - Der Brand eines Plattenbaus im vorpommerschen Ueckermünde hat einen geschätzten Sachschaden von eineinhalb Millionen Euro verursacht. Durch die Flammen wurden am Samstagabend der komplette Dachstuhl und die darunterliegenden Wohnungen zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr brachte 20 Mieter in Sicherheit. Aufgrund der Feuer- und Löschwasserschäden sei ein Teil der insgesamt 40 Wohnungen im Gebäude unbewohnbar. Die Mieter seien teilweise bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Für sieben Mieter habe die Stadt Ueckermünde in einer Turnhalle eine Notunterkunft bereitgestellt.

Der Kriminaldauerdienst hat nach dem Feuer im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Ermittlungen übernommen. Offen war zunächst, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung das Feuer ausgelöst hatten. Die Polizei erwartet eigenen Angaben nach bis zum Montag den Bericht des Brandursachenermittlers.