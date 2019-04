Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ueckermünde (dpa/mv) - Im Ameos Krankenhaus in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat es in einem Patientenzimmer gebrannt. Das Feuer brach am Sonntagabend aus, wie die Polizei mitteilte. Da die Pfleger das Gebäude rechtzeitig evakuierten, wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Das Zimmer ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.