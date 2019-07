500 Kräfte bei Brand in Finsterwalde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lieberose/Finsterwalde (dpa/bb) - Bei dem Brand an einer Bahnstrecke zwischen Finsterwalde und Falkenberg im Süden Brandenburgs sind mehr als 500 Feuerleute im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen. Am Sonntagnachmittag konnte nach Angaben des Landkreises Elbe-Elster die Großschadenslage aufgehoben werden. "Die Brände entlang der Bahnstrecke sind in allen Bereichen abgelöscht, so dass nur noch Nachlöscharbeiten notwendig sind", sagte Dirk Gebhard, Dezernent für Recht, Ordnung und Landwirtschaft des Landkreises. Aufgrund von Munition in Finsterwalde gestalteten sich jedoch die restlichen Löscharbeiten jedoch schwierig.

In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) brannte es auch am Sonntag weiter. "Derzeit brennt es auf etwa 80 Hektar", sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz. Die Feuerwehr ist mit 90 Mann und 24 Fahrzeugen in dem Gebiet unterwegs. "Der Nieselregen hat uns in der Nacht nur wenig geholfen", erklärte der Sprecher. Erst am Freitag hatte die Feuerwehr ihren Einsatz in dem teils mit Munition belasteten Gebiet beendet. Dann brach das Feuer erneut aus.