Zwei Verletzte nach Brandstiftung im Kreis Nienburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uchte (dpa/lni) - Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Uchte (Landkreis Nienburg) verletzt worden. Sie mussten nach Polizeiangaben mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen war das Feuer in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in einem Carport an dem Gebäude vorsätzlich gelegt worden. Dabei wurden ein Auto, ein Traktor und zwei Pferdekutschen zerstört. Die beiden einzigen zu diesem Zeitpunkt anwesenden Hausbewohner mussten von Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Der Sachschaden beträgt nach einer Schätzung der Polizei 100 000 Euro.