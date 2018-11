Schulsachen in Flammen: Neunjährige und Mutter verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Twist (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Twist im Landkreis Emsland haben ein neunjähriges Mädchen und ihre 30-jährige Mutter eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Schulsachen und ein Teppich gingen aus bislang ungeklärter Ursache im Obergeschoss in Flammen auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer breitete sich schnell aus und zerstörte das gesamte Obergeschoss. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Twist, Georgsdorf und Meppen löschten das Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro. Das Haus, in dem eine achtköpfige Familie wohnte, ist nicht mehr bewohnbar.