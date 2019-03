Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Auf einem Campingplatz in Trippstadt bei Kaiserslautern hat in der Nacht zum Rosenmontag ein Wohnwagen gebrannt. Zwei benachbarte Wagen seien durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden, berichtete das Polizeipräsidium Kaiserslautern am Montag. Ursache war "möglicherweise ein technischer Defekt", sagte ein Sprecher. Der Sachschaden wird auf 20 000 bis 25 000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brand war kurz nach Mitternacht ausgebrochen.