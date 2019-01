Direkt aus dem dpa-Newskanal

Triftern (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Niederbayern ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) am frühen Montagmorgen aus. Die Löscharbeiten dauerten auch Stunden später noch an. Die Rettungskräfte brachten die Bewohner in Sicherheit. Die Brandursache ist nach den Angaben vom Montag noch unklar.