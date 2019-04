Kleinerer Brand im bischöflichen Generalvikariat in Trier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Bei einem kleineren Brand im bischöflichen Generalvikariat in Trier ist am Montagabend ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Ursache des Feuers sei wohl ein defekter Lüfter in einem Toilettenraum gewesen. Durch die starke Rußentwicklung seien mehrere Räume der Personalverwaltung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nach Angaben des Bistums Trier handelte es sich um einen alten Lüfter in einer Damentoilette. Die betroffenen Räume müssten nun zunächst gesäubert werden. Die Personalabteilung sei daher am Dienstag nicht besetzt. Über den Brand hatte zuvor der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.