Feuer in Trier: Elf Verletzte und Festnahme

Trier (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Trier sind am Dienstagabend elf Menschen verletzt worden. Ein Mann habe so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik gebracht worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, das Feuer verursacht zu haben. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro.

Der Brand brach am Dienstagabend in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Quint aus. Die Feuerwehr machte sich mit einem großen Aufgebot auf den Weg und brachte mehrere Menschen aus dem stark verrauchten Haus. "Etliche Wohnungen sind erst mal nicht bewohnbar", sagte der Sprecher weiter.