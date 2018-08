Waldbrand in Brandenburg: Keine Evakuierungen mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Treuenbrietzen (dpa) - Zwei Tage nach Ausbruch eines riesigen Waldbrandes südwestlich von Berlin können alle Einwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Evakuierung von Klausdorf und Tiefenbrunnen werde um 20.30 Uhr aufgehoben, sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht keine Gefahr mehr." Rund 140 Menschen könnten damit die Nacht wieder zu Hause verbringen.

Der Ort Frohnsdorf war bereits am Freitagmittag wieder freigegeben worden. Um die 500 Menschen hatten ihre Häuser in den drei Dörfern südlich von Potsdam am Donnerstagabend verlassen müssen. Sie verbrachten die Nächte bei Bekannten und in einer Notunterkunft.

Das Feuer brach am Donnerstag bei Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark aus. Der Brand hatte sich von einer Fläche von zunächst fünf Hektar rasend schnell auf eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder ausgebreitet. Drei Dörfer mussten evakuiert werden.