THW und mehrere Politiker fordern Löschflugzeuge

Treuenbrietzen (dpa/bb) - Angesichts der schweren Waldbrände in Brandenburg häufen sich erneut die Forderungen nach Löschflugzeugen. "Ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland den Einsatz von Löschflugzeugen brauchen", sagte der Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, am Freitag im rbb-Inforadio. Broemme sprach sich für eine Initiative auf europäischer Ebene aus. Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann erklärte: "Sinnvoll wäre eine Flotte an Groß- und Kleinlöschflugzeugen für Europa." Er schlug Deutschland mit seiner zentralen Lage als Standort vor.

Das Land Brandenburg brauche sofort ein Löschflugzeug, forderte hingegen der Potsdamer AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer. Er argumentierte unter anderem mit der Gefährdung von Feuerwehrleuten durch Einsätze am Boden. Manche Waldflächen können Helfer nicht betreten - die Gefahr ist zu groß, dass im Wald noch alte Munition explodiert. Allein in Brandenburg gab es dieses Jahr bereits mehr als 400 Waldbrände.